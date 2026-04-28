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Scomparsa da casa, la ritrovano morta in una scarpata: i carabinieri a casa di un amico. Il caso di una 22enne nel Pavese

28 Aprile 2026 - 17:35 Giovanni Ruggiero
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auto carabinieri
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Un passante avrebbe individuato il cadavere che affiorava dall'erba. Si tratterebbe di una ragazza di 22 anni scomparsa da casa a Voghera. Ancora ignote le generalirà

Il corpo senza vita di una ragazza è stato individuato oggi pomeriggio in un campo a Cecima, nel Pavese. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la sagoma affiorare dall’erba sul fondo di una scarpata. In zona sono intervenuti i carabinieri insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia. Le prime ricostruzioni parlano di una ragazza di 22 anni residente a Voghera, ma le generalità non sono ancora state diffuse. Secondo i militari dell’Arma, il decesso potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento.

Perquisizione a casa di un amico: nessuna pista esclusa

La giovane risultava scomparsa da casa. La denuncia era stata presentata tre giorni fa e la sua identità, per ora, resta riservata. Frequentava abitualmente la zona di Cecima, e alcuni conoscenti hanno raccontato di averla vista l’ultima volta mercoledì scorso. Mentre gli investigatori cercano di capire se sia arrivata sul posto da sola o accompagnata, i carabinieri stanno perquisendo l’abitazione di un amico della ragazza in località Serra del Monte. Nessuna ipotesi viene scartata, compresa quella dell’omicidio.

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