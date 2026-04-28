Scomparsa da casa, la ritrovano morta in una scarpata: i carabinieri a casa di un amico. Il caso di una 22enne nel Pavese

Un passante avrebbe individuato il cadavere che affiorava dall'erba. Si tratterebbe di una ragazza di 22 anni scomparsa da casa a Voghera. Ancora ignote le generalirà

Il corpo senza vita di una ragazza è stato individuato oggi pomeriggio in un campo a Cecima, nel Pavese. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la sagoma affiorare dall’erba sul fondo di una scarpata. In zona sono intervenuti i carabinieri insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia. Le prime ricostruzioni parlano di una ragazza di 22 anni residente a Voghera, ma le generalità non sono ancora state diffuse. Secondo i militari dell’Arma, il decesso potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento.

Perquisizione a casa di un amico: nessuna pista esclusa

La giovane risultava scomparsa da casa. La denuncia era stata presentata tre giorni fa e la sua identità, per ora, resta riservata. Frequentava abitualmente la zona di Cecima, e alcuni conoscenti hanno raccontato di averla vista l’ultima volta mercoledì scorso. Mentre gli investigatori cercano di capire se sia arrivata sul posto da sola o accompagnata, i carabinieri stanno perquisendo l’abitazione di un amico della ragazza in località Serra del Monte. Nessuna ipotesi viene scartata, compresa quella dell’omicidio.

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