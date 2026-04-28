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Trump e Melania mostrano a Re Carlo III e Camilla il nuovo apiario della Casa Bianca – Il video

28 Aprile 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 27 aprile 2026 Re Carlo III e la regina Camilla hanno dato il via a una visita di Stato di quattro giorni negli Stati Uniti, con l’obiettivo di stabilizzare le relazioni diplomatiche tra Londra e Washington. La missione reale giunge dopo un periodo di crescenti attriti tra l’amministrazione di Donald Trump e il governo del premier britannico Keir Starmer. Durante l'incontro, Trump e Melania hanno mostrato il nuovo alveare nei giardini della Casa Bianca ai reali britannici. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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