Trump e Melania mostrano a Re Carlo III e Camilla il nuovo apiario della Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 27 aprile 2026 Re Carlo III e la regina Camilla hanno dato il via a una visita di Stato di quattro giorni negli Stati Uniti, con l’obiettivo di stabilizzare le relazioni diplomatiche tra Londra e Washington. La missione reale giunge dopo un periodo di crescenti attriti tra l’amministrazione di Donald Trump e il governo del premier britannico Keir Starmer. Durante l'incontro, Trump e Melania hanno mostrato il nuovo alveare nei giardini della Casa Bianca ai reali britannici. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev