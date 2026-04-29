Boccia (Pd): Decreto lavoro operazione di propaganda mentre i salari diminuiscono – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Ogni giorno di vita di questo governo è un giorno di agonia in più per tutto il paese. Il documento di finanza pubblica risulta disastroso dopo le audizioni in commissione ed il decreto sul lavoro è un'altra operazione di propaganda, mentre i salari diminuiscono e le pensioni ormai sono mangiate dall'inflazione", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev