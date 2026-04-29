Ultime notizie Beatrice VeneziCrisi Usa - IranDonald TrumpNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

Boccia (Pd): Decreto lavoro operazione di propaganda mentre i salari diminuiscono – Il video

29 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Ogni giorno di vita di questo governo è un giorno di agonia in più per tutto il paese. Il documento di finanza pubblica risulta disastroso dopo le audizioni in commissione ed il decreto sul lavoro è un'altra operazione di propaganda, mentre i salari diminuiscono e le pensioni ormai sono mangiate dall'inflazione", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Così Nicole Minetti e Carlo Nordio hanno inguaiato Mattarella: «Ma è colpa di Bartolozzi»

2.

Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L’annuncio del leader M5s sui social

3.

Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: «Da ora basta notizie false su di me»

4.

Sondaggio Swg, Vannacci sale e la Lega sprofonda. In calo anche Fratelli d’Italia: cosa è cambiato nell’ultima settimana

5.

ESCLUSIVA OPEN – Scontro sulla grazia, ma Nicole Minetti è intanto all’estero