Calderone: Salario Giusto dimostra che Governo ascolta il mondo sindacale e datoriale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Però io credo che proprio anche la scelta di campo fatta sul salario, sul salario giusto, sia invece una rappresentazione di un attento ascolto di quelle che sono le istanze che vengono dal mondo datoriale e dal mondo sindacale. Ecco, aver manifestato anche attenzione alla fase che le organizzazioni datoriali e sindacali hanno in corso di confronto tra di loro, vuol dire anche aver fatto delle scelte importanti in termini di attesa e in termini anche di qualificazione del nostro intervento in questo decreto", così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone alla conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev