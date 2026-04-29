Ultime notizie Beatrice VeneziCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald Trump
POLITICAPunti di VistaVideo

Calderone: Salario Giusto dimostra che Governo ascolta il mondo sindacale e datoriale – Il video

29 Aprile 2026 - 01:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Però io credo che proprio anche la scelta di campo fatta sul salario, sul salario giusto, sia invece una rappresentazione di un attento ascolto di quelle che sono le istanze che vengono dal mondo datoriale e dal mondo sindacale. Ecco, aver manifestato anche attenzione alla fase che le organizzazioni datoriali e sindacali hanno in corso di confronto tra di loro, vuol dire anche aver fatto delle scelte importanti in termini di attesa e in termini anche di qualificazione del nostro intervento in questo decreto", così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone alla conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Beatrice Venezi, Giorgia Meloni smentisce il retroscena del Corriere: «Mai dato un via libera»

2.

Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L’annuncio del leader M5s sui social

3.

Grazia a Nicole Minetti, la revoca è possibile ma i precedenti (pochi) sono molto diversi da questo caso. Ecco perché

4.

Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: «Da ora basta notizie false su di me»

5.

«Su Minetti pronti a nuove indagini», la procura di Milano dopo la lettera dal Quirinale. Il pg si difende: «Non c’erano anomalie»