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Giani (Toscana): A Prato la radioterapia metabolica "olistica" che unisce cure e musica – Il video

29 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Prato, 29 aprile 2026 "Prato, l'ospedale. Oggi abbiamo visitato ciò che può essere davvero unico in Italia… anzi, è unico in Italia: una radioterapia metabolica che, accompagnata dalla musica — ecco perché è presente anche l'assessore alla cultura Cristina Manetti — può dare al paziente quel qualcosa che veramente consente di superare, soprattutto nei tumori alla prostata, quelle fasi che oggi invece sono 'divorate' da terapie che non ottengono gli stessi risultati. Ma io direi che il nostro primario ce ne può parlare", così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un video pubblicato sui social. Courtesy: Eugenio Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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