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Global Sumud Flotilla: «Le nostre barche intercettate dagli israeliani». La Farnesina chiede chiarimenti a Tel Aviv – Il video

29 Aprile 2026 - 23:43 Stefania Carboni
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L'annuncio sulle pagine social della missione: «Puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS»

«Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti “israeliani”, i quali, puntando laser e armi d’assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS». È quanto comunica laGlobal Sumud Flotilla.  In uno dei post sulle pagine della missione di aiuti per Gaza si legge inoltre: «Flotilla sotto attacco: Bianca (Italia) è sotto attacco e la maggior parte delle imbarcazioni sono bloccate». L’intercettazione, stando alla denuncia, sarebbe avvenuta in acque internazionali.

La Farnesina chiede informazioni a Israele

«Il Ministero degli Esteri ha ricevuto informazioni su un avvicinamento di unità militari di Israele alle barche della Flottilla salpate nei giorni scorsi per una navigazione verso Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto immediatamente all’Unità di Crisi, all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e all’ambasciata d’Italia ad Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche per definire i contorni dell’operazione in corso e permettere al Governo italiano di mettere in atto le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati», lo riporta la Farnesina in una nota.

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