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Ibiza, ucciso un 30enne italiano. Caccia al killer che lo ha accoltellato per strada

29 Aprile 2026 - 23:20 Stefania Carboni
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ibiza italiano morto
ibiza italiano morto
L'agguato a Platja d'en Bossa, una località situata sull'isola spagnola

Un italiano di 30 anni è stato ucciso questo pomeriggio a Platja d’en Bossa, una località situata sull’isola spagnola di Ibiza. L’uomo, riferiscono i media locali, sarebbe stato accoltellato e l’aggressore sarebbe fuggito dopo l’attacco. La vittima avrebbe origini napoletane. Quella che sembrava inizialmente una rapina finita male sembra più un regolamento di conti.

L’accoltellamento vicino a un bar legato a un’associazione locale

Secondo quanto riporta il “Periodico di Ibiza” l’accoltellamento sarebbe avvenuto alle 16.30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Più precisamente, nei pressi del bar dell’Associazione dei Residenti di Platja d’en Bossa. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. I soccorsi, riferiscono i media locali, hanno passato quasi un’ora a cercare di rianimare l’uomo, invano. La Guardia Civile si occupa del caso.

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