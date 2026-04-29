Mattarella: Togliere dalle mani le armi per mettere un libro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "E come dire, in quegli anni, in quel periodo, per togliere dalle mani le armi e mettere nelle mani un libro. E questo è davvero un messaggio non soltanto che ha contribuito sollecitando, esortando a leggere e quindi a riflettere, a pensare, a cercare di comprendere. Ha segnato, contribuito in maniera decisiva e fortemente alla costruzione della nuova Italia", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso al ricevimento di una delegazione del Premio Strega al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev