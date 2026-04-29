Mulè su salario giusto: Rispetta la persona, salario minimo comprime aspettative verso il basso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2026 "Il salario giusto, guarda alla persona, rispetta la sua necessità di essere protetta dai diritti e nello stesso tempo avere il diritto a un salario giusto. Il salario minimo comprime invece quella che è l’aspettativa della persona perché lo equipara nel basso rispetto agli altri. È una differenza proprio culturale di approccio al sistema. Non mi pare che la CISL sia un’associazione datoriale, mi pare che rappresenti milioni di italiani insieme ad altri sindacati che invece plaudono a iniziative che vanno nella direzione dei lavoratori e di ciò che deve essere fatto per loro", così Giorgio Mulè di Forza Italia in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev