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Bonelli: Responsabili delle comunità ebraiche non hanno mai condannato il genocidio di Netanyahu – Il video

30 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Ci troviamo di fronte a un governo terrorista, quello di Netanyahu, a cui è consentito tutto: di distruggere ospedali, scuole, di incendiare le case dei palestinesi, di distruggere la vita e il futuro dei bambini palestinesi. Rapiscono in piene acque internazionali a 1.000 chilometri di distanza da Israele attivisti che erano animati da una causa umanitaria. A Netanyahu è consentito tutto. Trovo complice il silenzio di Giorgia Meloni e dell'Unione Europea, un fatto inaccettabile", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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