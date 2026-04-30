Grimaldi (Avs) su sequestro Flotilla: Siamo davanti a terrorismo di Stato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Noi non sappiamo più cos’altro debba succedere. Siamo a 750 miglia marine, un migliaio di chilometri da Gaza, in acque internazionali vicino alla Grecia. Siamo davanti a un atto di pirateria internazionale, di terrorismo di Stato. Parliamo di un sequestro, un abbordaggio verso persone inermi. Lo ricordiamo: quella è una missione di pace che chiede semplicemente la fine di quello che è un vero assedio di Gaza, l'interruzione di quello che è un blocco, un blocco che usa la fame come strumento di guerra", così Marco Grimaldi di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev