Lollobrigida incontra Commissario salute animali Ue Varhely: Tolleranza zero a concorrenza sleale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Abbiamo incontrato il Commissario Varhely oggi, Commissario ai Trasporti. Abbiamo ribadito la posizione italiana: tolleranza zero per i prodotti importati a dispetto delle regole europee, per garantire il nostro sistema produttivo da concorrenza sleale su prezzi che sono più bassi perché vengono sfruttati i lavoratori o vengono usati agrofarmaci che in Europa sono vietati", così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell'incontro col Commissario alla salute degli animali Olivér Varhely. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev