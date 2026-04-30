Meloni: 10 miliardi di euro per 100mila alloggi tra case popolari e prezzi calmierati – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "E quindi è un meccanismo che noi consideriamo molto innovativo, ambizioso; siamo convinti che possa generare un moltiplicatore su larga scala. Il nostro scopo, se sommiamo come dicevo i dati che derivano dalle diverse direttrici del Piano, quindi sia la parte pubblica sia la parte privata, è quello di rendere disponibili oltre 100.000 nuovi alloggi tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev