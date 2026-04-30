Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Prorogato il taglio delle accise per altre 3 settimane – Il video

30 Aprile 2026 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Approfitto per dirvi che il Consiglio dei Ministri oggi ha licenziato anche un altro importante provvedimento, che è quello della proroga del taglio sulle accise per altre tre settimane. Anche se lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato: vi ho detto l'altra volta che c'è una sproporzione importante tra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina. In queste settimane la benzina è aumentata mediamente del 6%, il gasolio è aumentato del 24%", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Minetti non è più in Italia»: tutto quello che non torna nella difesa di Nicole

2.

«Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti». Ma il ministro smentisce – I video

3.

Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L’annuncio del leader M5s sui social

4.

I pediatri bocciano la riforma che gli assegna i ragazzi fino ai 18 anni: «Impossibile per noi seguire 1.500 pazienti»

5.

«La pratica era considerata altamente irregolare», le scoperte dei media in Uruguay sul caso Minetti: i dubbi sull’adozione rapida e le donazioni sospette