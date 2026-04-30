Meloni: Prorogato il taglio delle accise per altre 3 settimane – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Approfitto per dirvi che il Consiglio dei Ministri oggi ha licenziato anche un altro importante provvedimento, che è quello della proroga del taglio sulle accise per altre tre settimane. Anche se lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato: vi ho detto l'altra volta che c'è una sproporzione importante tra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina. In queste settimane la benzina è aumentata mediamente del 6%, il gasolio è aumentato del 24%", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev