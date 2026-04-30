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Meloni: Salario giusto ha avuto un consenso quasi unanime – Il video

30 Aprile 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "L'iniziativa che abbiamo fatto sul salario è un'iniziativa che tra l'altro voglio rivendicare, mi pare abbia riscosso un consenso quasi unanime da parte dei corpi intermedi. Significa che quando si vuole lavorare insieme le soluzioni si trovano", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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