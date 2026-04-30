Taglio delle accise sui carburanti: via libera del governo Meloni. Meno 20 centesimi al litro per il gasolio e 5 centesimi per la benzina

Fuori dalla misura gli autotrasportatori: per loro verranno inserite modifiche in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria

Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, anche al decreto legge che rinnova il taglio delle accise sui carburanti, fino (secondo indiscrezioni) al 20 maggio. La riduzione rimane invariata per il gasolio (20 centesimi al litro) mentre è ridotta a 5 centesimi al litro per la benzina. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva. Ulteriori misure per l’autotrasporto verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria.

Accise, dove eravamo rimasti: la scadenza del primo maggio

Lo scorso 19 marzo il governo aveva ridotto di 25 centesimi al litro la componente fiscale sui carburanti. Davanti però alla durata del conflitto tra Usa e Iran con conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, la misura era stata poi rinnovata prorogata fino al primo maggio. Stavolta però il taglio sarà differenziato. Questo perché, secondo la premier Meloni, il gasolio ha risentito ancora di più degli aumenti delle ultime settimane.