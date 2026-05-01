Meloni: Obiettivo 100 mila nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, dedichiamo 10 miliardi di euro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 “Il nostro scopo, se sommiamo i dati che derivano dalle diverse direttrici del piano, quindi sia la parte pubblica sia la parte privata, è quello di rendere disponibili oltre 100 mila nuovi alloggi, tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati, nei prossimi dieci anni. A questo obiettivo dedichiamo fino a 10 miliardi di euro di risorse pubbliche ai quali si devono sommare gli investimenti privati che insieme chiaramente generano un moltiplicatore". Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev