Meloni: Rifinanziato il fondo di garanzia per acquisto prima casa per i giovani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 “Il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa lo abbiamo riportato alla sua funzione originaria riservandolo esclusivamente alle categorie per cui era stato pensato e cioè giovani fino a 36 anni, giovani e coppie con almeno un coniuge under 35, nuclei familiari con un unico genitore, con figli minori". Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. "Abbiamo previsto che la garanzia statale arrivi al 90% nel caso delle famiglie numerose, quindi rendiamo bancabili persone che altrimenti probabilmente non lo sarebbero e lo abbiamo rifinanziato su base pluriennale, per la prima volta su base pluriennale, 670 milioni di euro fino al 2027, dando continuità e stabilità”, ha detto Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev