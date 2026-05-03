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Scende dalla macchina per aiutare dopo un incidente: travolto e ucciso sul Grande raccordo anulare

03 Maggio 2026 - 12:47 Alba Romano
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Polizia sassi macchine cavalcavia
Polizia sassi macchine cavalcavia
La tragedia all'alba a Roma all'altezza dell'uscita Tuscolana. Inutili i soccorsi per il 35enne investito

Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all’alba travolto da una macchina dopo essersi fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto è arrivata per i rilievi la polizia stradale. Stando a una prima ricostruzione, sembra che due automobilisti di passaggio si siano fermati, accostando le loro macchine, per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente. Sceso dalla sua macchina il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo.

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