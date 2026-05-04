Turisti atterrano in elicottero sul prato per farsi un selfie e andare al ristorante, l’ira della consigliera in Alto Adige: «Sbruffoni» – Il video

La consigliera dei Verdi, Brigitte Foppa, ha diffuso sui social il filmato dell'atterraggio, per poi denunciare: «Noi abbiamo pagato 5 euro per il parcheggio»

Turisti arrivano in elicottero, atterrano direttamente sul prato a oltre 1.500 metri di quota, e come se nulla fosse vanno a pranzo al ristorante. È la scena accaduta a Valas, frazione di San Genesio Atesino in provincia di Bolzano, che ha mandato su tutte le furie la consigliera provinciale dei Verdi, Brigitte Foppa. A raccontare la scena è stata la stessa Foppa sui social, dove ha descritto una domenica in montagna interrotta dal rumore di un elicottero atterrato a pochi metri dai sentieri frequentati da famiglie e escursionisti. Dall’elicottero sono scesi tre giovani turisti tedeschi che dopo essersi fermati a scattare qualche selfie con le Dolomiti sullo sfondo si sono diretti verso uno dei ristoranti della zona.

La denuncia della consigliera dei Verdi

«Mentre noi altri abbiamo pagato 5 euro per il parcheggio e ci incamminiamo a piedi, c’è chi arriva dal cielo, atterra in mezzo al prato, si fa un selfie davanti alle Dolomiti e poi via a pranzo», ha scritto la consigliera in un post su Facebook. Raggiunta dal Corriere della Sera, la consigliera ha parlato di «atteggiamento da sbruffone e per niente imbarazzato dei tre ragazzi tedeschi, che avranno avuto tra i 20 e i 25 anni». I tre giovani, aggiunge Foppa, «sembravano convinti che fosse tutto normale. Facevano foto davanti alle montagne». Nei prossimi giorni, la consigliera presenterà una mozione per chiedere che la competenza sulle aree di atterraggio passi dallo Stato alla Provincia.