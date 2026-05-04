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Meloni: Dalla guerra in Ucraina forniture energetiche azere determinanti per sicurezza dell'Italia – Il video

04 Maggio 2026 - 19:45 Redazione

(Agenzia Vista) Azerbaigian, 04 maggio 2026 "Ovviamente partendo da uno degli degli ambiti che da sempre caratterizzano la nostra cooperazione che è ovviamente l'ambito energetico, le forniture di gas e di petrolio verso l'Italia sono state determinanti per la sicurezza energetica della nazione che ho l'onore di rappresentare fin dall'inizio della guerra d'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa insieme al Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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