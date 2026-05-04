Meloni: Immigrazione parte di policrisi globale, va affrontata con la cooperazione non da soli – Il video

(Agenzia Vista) Armenia, 04 maggio 2026 "Quindi non è solo migrazione: è migrazione, è economia, è democrazia, è competitività, è energia, è sicurezza. E se prendo uno degli altri temi, posso collegarli tutti allo stesso modo. Quindi, prima di tutto, non possiamo affrontare solo un pezzo di questa policrisi. Secondo, la migrazione è parte integrante della policrisi. Terzo, nessuno può affrontarla da solo. Pertanto, la cooperazione su questo punto è una precondizione", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev