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Trump: Per essere astronauti bisogna essere intelligenti ed energici, quindi non avrei problemi – Il video

04 Maggio 2026 - 19:45 Redazione

(Agenzia Vista) Washington, 30 aprile 2026 "Hanno un coraggio incredibile, incredibile. Molte altre cose, tra l'altro… per arrivare lì devi essere molto intelligente, devi fare un sacco di cose fisicamente bene. Quindi non avrei avuto problemi a farcela, fisicamente molto, molto bene", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, durante il ricevimento degli astronauti della missione Artemis. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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