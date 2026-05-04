Trump prende in giro il direttore della Nasa per le grandi orecchie: Ha un super udito, sapete? – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 30 aprile 2026 "Beh, l’uomo migliore per risponderle è l’uomo proprio qui vicino a me. Ha sentito la domanda con quelle sue bellissime orecchie? Lui ha un udito formidabile, lo sa? Un super udito", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, durante il ricevimento degli astronauti della missione Artemis. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev