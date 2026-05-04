Rudolph Giuliani ricoverato in condizioni critiche

Trump_: «Hanno imbrogliato alle elezioni, inventato centinaia di storie, fatto tutto il possibile per distruggere la nostra nazione, e ora guardate Rudy. Che tristezza!»

L’ex sindaco di New York Rudy Giuliani è ricoverato in ospedale in «condizioni critiche ma stabili», ha dichiarato domenica il suo portavoce, senza specificare la natura dei problemi di salute dell’ex avvocato ottantunenne. «Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida nella sua vita con incrollabile forza, e sta combattendo oggi con lo stesso livello di determinazione», ha aggiunto Ted Goodman, il suo portavoce, a X. Non ha specificato il nome della struttura in cui l’ex funzionario eletto è in cura, né la data del suo ricovero, ma ha chiesto preghiere per «il sindaco d’America, Rudy Giuliani».

Il ricovero di Giuliani

Il New York Times ha riportato che è ricoverato in Florida. L’ex procuratore che si è fatto un nome per la lotta alla mafia newyorkese ed è stato elogiato per la sua gestione delle conseguenze degli attentati dell’11 settembre 2001 non è riuscito ad ottenere la nomination repubblicana alla presidenza nel 2008. Ma l’ex avvocato personale di Donald Trump è caduto in disgrazia nel 2023, quando è stato condannato a pagare 148 milioni di dollari di risarcimento per diffamazione in seguito alle accuse di frode elettorale nelle elezioni presidenziali del 2020. Giuliani aveva guidato la campagna per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali, vinte dal democratico Joe Biden. Da allora è stato radiato dall’albo degli avvocati sia a New York che a Washington.

I guai giudiziari

Lo scorso novembre, è stato tra le 77 persone implicate nel tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 ed è stato graziato da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato Giuliani definendolo un “vero guerriero” e, a suo parere, il miglior sindaco nella storia di New York. «Che tragedia che sia stato trattato così male dai pazzi radicali di sinistra, TUTTI democratici, E AVEVA RAGIONE SU TUTTO!» ha aggiunto Trump riferendosi al suo ex capo di gabinetto della Casa Bianca. «Hanno imbrogliato alle elezioni, inventato centinaia di storie, fatto tutto il possibile per distruggere la nostra nazione, e ora guardate Rudy. Che tristezza!», ha concluso.