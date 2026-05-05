Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ATTUALITÀAbruzzoFraneMolise

L’uomo che ha fatto 22 chilometri a piedi per donare il sangue

05 Maggio 2026 - 09:09 Alba Romano
donazione sangue
donazione sangue
Nicola Donatelli, 60 anni, ha voluto protestare contro le strade chiuse da otto anni

Si chiama Nicola Donatelli, ha 60 anni e ha fatto 22 chilometri a piedi dall’Abruzzo al Molise per donare il sangue. L’uomo di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, ha aggirato così le frane, ha attraversato il viadotto Sente, chiuso al transito delle auto da otto anni, e ha raggiunto a piedi l’ospedale di Agnone, in provincia di Isernia.

L’iniziativa simbolica

Con questa iniziativa simbolica ha voluto lanciare un messaggio: occorre riaprire subito il ponte, collegamento essenziale tra le due regioni in quell’area di montagna. L’uomo è donatore di sangue dal 1990, prima con l’Avis e poi con la Fidas, e ha all’attivo oltre ottanta donazioni. «I territori di confine pagano da anni un isolamento che sta svuotando i paesi: negozi che chiudono, economie locali in affanno, comunità sempre più fragili».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Giuseppe Cipriani: «Dall’Italia un mare di m… su Nicole Minetti. Non vuole tornare a viverci»

2.

Nicole Minetti, la procura pronta al dietrofront sulla grazia se l’Interpol confermerà i dubbi. E Nordio fa causa a Ranucci per diffamazione

3.

Garlasco, il movente sessuale di Andrea Sempio e il legame con i messaggi sul forum

4.

Le gemelle Cappa e Marco Poggi in procura, la convocazione su Garlasco nel giorno di Andrea Sempio

5.

Il rider picchiato perché non aveva il resto a Torino