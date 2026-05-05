L’uomo che ha fatto 22 chilometri a piedi per donare il sangue

Nicola Donatelli, 60 anni, ha voluto protestare contro le strade chiuse da otto anni

Si chiama Nicola Donatelli, ha 60 anni e ha fatto 22 chilometri a piedi dall’Abruzzo al Molise per donare il sangue. L’uomo di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, ha aggirato così le frane, ha attraversato il viadotto Sente, chiuso al transito delle auto da otto anni, e ha raggiunto a piedi l’ospedale di Agnone, in provincia di Isernia.

L’iniziativa simbolica

Con questa iniziativa simbolica ha voluto lanciare un messaggio: occorre riaprire subito il ponte, collegamento essenziale tra le due regioni in quell’area di montagna. L’uomo è donatore di sangue dal 1990, prima con l’Avis e poi con la Fidas, e ha all’attivo oltre ottanta donazioni. «I territori di confine pagano da anni un isolamento che sta svuotando i paesi: negozi che chiudono, economie locali in affanno, comunità sempre più fragili».