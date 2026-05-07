Mattarella: I giovani devono poter comunicare e sperimentare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Un filo che collega quest’anno molte vostre storie – come è stato ricordato – è “sperimentare e comunicare solidarietà”. Sono due campi – comunicare e sperimentare – di grande importanza in questo nostro tempo, così veloce e così globale nelle sue trasformazioni", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento , in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev