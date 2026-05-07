Tajani: Con Rubio parleremo di relazioni transatlantiche, non di parole Trump su Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Ma ragazzi, non è… gli incontri tra il Ministro degli Esteri e il Segretario di Stato non è che sono sulle battute. Come non credo che neanche l'incontro tra il Papa e Rubio sia stato sulle battute. Noi, ripeto, quello che conta per ciò che ci riguarda è la relazione transatlantica", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in punto stampa a margine del convegno di Forza Italia insieme ai Comitati per il Sì sulla giustizia al gruppo di Forza Italia alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev