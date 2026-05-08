«Venite, ho ucciso mia moglie». Poi scappa, va alla tomba del figlio e tenta il suicidio

L'omicidio a Piacenza. L'uomo stesso ha allertato i soccorsi che hanno trovato la donna, accoltellata e priva di vita, in casa

È stato rintracciato dai carabinieri sulla tomba del figlio, morto qualche anno fa, il marito della donna uccisa questo pomeriggio in un appartamento a Piacenza. L’uomo, che è stato fermato, ha tentato di togliersi la vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna sarebbe stata uccisa con un’arma da taglio.

La chiamata e la fuga

La donna, 56 anni, è stata trovata morta accoltellata nell’appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Per entrare i soccorsi e i carabinieri sono dovuti passare dal balcone. Nessuno apriva alla porta. Ad allertarli è stato il marito stesso. «Venite, ho ucciso mia moglie», avrebbe detto al telefono, salvo poi allontanarsi da casa prima del loro arrivo.

(foto Ansa, per gentile concessione di “Libertà”)