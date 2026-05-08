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Tajani: A Rubio ribadita importanza Occidente e nostra posizione per cessate il fuoco in Iran – Il video

08 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "L'incontro con il Segretario di Stato americano Rubio è stato positivo. Ho ribadito l'importanza dell'Occidente e delle relazioni transatlantiche per noi fondamentali. Ho detto qual è la nostra posizione in Medio Oriente", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina dopo l'incontro con il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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