Tajani: A Rubio ribadita importanza Occidente e nostra posizione per cessate il fuoco in Iran – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "L'incontro con il Segretario di Stato americano Rubio è stato positivo. Ho ribadito l'importanza dell'Occidente e delle relazioni transatlantiche per noi fondamentali. Ho detto qual è la nostra posizione in Medio Oriente", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina dopo l'incontro con il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev