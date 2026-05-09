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Festa per Europa a Roma, Corazza (Pe Italia): Presenza di Metsola messaggio per Ue più libera – Il video

09 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Il fatto che la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola sia qui oggi, a pochi metri da dove è cominciato tutto, dove sono stati firmati i Trattati di Roma, è un messaggio potente. Un messaggio che parla alle nuove generazioni. Abbiamo bisogno di coraggio, abbiamo bisogno di una classe dirigente che dia risposte e che renda l'Europa più libera e più indipendente", così Carlo Corazza, rappresentante italiano del Parlamento Europeo a margine dell'evento 'Luci d'Europa' in piazza del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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