Festa per Europa a Roma, Corazza (Pe Italia): Presenza di Metsola messaggio per Ue più libera – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Il fatto che la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola sia qui oggi, a pochi metri da dove è cominciato tutto, dove sono stati firmati i Trattati di Roma, è un messaggio potente. Un messaggio che parla alle nuove generazioni. Abbiamo bisogno di coraggio, abbiamo bisogno di una classe dirigente che dia risposte e che renda l'Europa più libera e più indipendente", così Carlo Corazza, rappresentante italiano del Parlamento Europeo a margine dell'evento 'Luci d'Europa' in piazza del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev