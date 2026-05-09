Giorno delle vittime del terrorismo, Mattarella alla celebrazione al Senato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte in Senato alla cerimonia per il "Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice", istituito con legge n. 56 del 4 maggio 2007. La cerimonia è iniziata con l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte del coro degli studenti del Liceo Statale "Alessandro Manzoni" di Latina. Erano presenti in Aula il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, i Ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e della Cultura Alessandro Giuli. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev