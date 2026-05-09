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Tajani: Con Rubio abbiamo parlato dell'importanza dell'Italia per la crescita del Libano – Il video

09 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Io credo che sia necessaria una sempre maggior presenza italiana in Libano sia per addestrare le forze armate regolari libanesi, perché bisogna ridurre le forze di Hezbollah. Hezbollah va disarmata. E bisogna poi aiutare quel Paese a crescere, a garantire la propria indipendenza, la propria sicurezza, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista degli aiuti. La cooperazione è importante", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento 'Luci d'Europa' in Piazza del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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