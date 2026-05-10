Torna la «danza della vittoria» del ministro della Salute ungherese, chi è Zsolt Hegedűs: l’ultimo show virale per il governo di Magyar – I Video

In Ungheria si è guadagnato il soprannome di «Bulibáró» per la sua ormai famosa «danza della vittoria». Chi è il medico ballerino che gestirà la sanità ungherese

Zsolt Hegedűs si è ripetuto all’evento di insediamento del governo guidato da Péter Magyar. A Budapest, il neoministro della Sanità ungherese ha replicato sul palco la scena che lo aveva già reso celebre dopo le urne. Medico ortopedico di professione, Hegedűs era stato indicato come responsabile della Salute dal leader del partito Tisza diversi mesi prima del voto, e oggi è una delle figure più riconoscibili della nuova squadra. L’immagine del ministro che si muove a tempo di musica sembra voler insistere sul registro informale che Magyar vuole portare nella politica ungherese.

Il video virale della vittoria di Tisza alle elezioni del 12 aprile

A trasformare il medico quasi ministro in fenomeno mediatico era stata la serata di domenica 12 aprile, quando il partito di opposizione aveva festeggiato il successo elettorale nella capitale. Tra i tanti filmati che hanno iniziato a circolare in quelle ore, c’era stato quello in cui Hegedűs, sciolto e senza alcuna timidezza davanti ai riflettori, si lasciava andare a una danza convinta sul palco allestito per i sostenitori del Tisza. A riprendere la scena era stata Noémi Zalavári, giornalista dell’emittente ungherese RTL, che ha pubblicato il video sui propri profili social.

Chi è Zsolt Hegedűs, il nuovo ministro della Sanità del governo Tisza

Eletto deputato grazie all’undicesimo posto nella lista nazionale guidata da Magyar Péter, il suo nome circolava già dal luglio 2025, quando era stato presentato come consulente sanitario della formazione, per poi essere ufficializzato come candidato ministro il 30 ottobre dello stesso anno, come riportato da 444.hu. La notorietà di Zsolt Hegedűsha però superato in fretta i confini ungheresi con la sua «danza della vittoria» sul palco subito dopo lo spoglio. Immagini che gli sono valse il soprannome di «Bulibáró», traducibile come barone della festa. Figlio del vescovo riformato Hegedűs Loránt, è sposato con un’oculista e ha quattro figli.

Dal sistema sanitario britannico alla politica ungherese

Laureato nel 1994 alla facoltà di Medicina della Semmelweis Egyetem di Budapest, Hegedűs ha conseguito la specializzazione in ortopedia nel 1999, costruendo poi la parte più consistente della propria carriera oltremanica. Tra il 2005 e il 2015 ha infatti lavorato per strutture convenzionate con il National Health Service britannico, prima come Lead Orthopaedic Surgeon al Netcare UK Greater Manchester Surgical Centre e in seguito nel gruppo UK Specialist Hospitals AGW, fra Emersons Green e Cirencester, dove si è specializzato in protesi di anca e ginocchio e in interventi artroscopici. Rientrato in patria nel 2015, ha proseguito l’attività clinica al Wáberer Medical Center e al Duna Medical Center, guidando inoltre il reparto di Chirurgia sportiva e Ortopedia dell’Istituto nazionale di Medicina dello sport. In ambito sindacale è stato vicepresidente dell’organizzazione di medici specializzandi e specialisti e, dal 2019 al 2023, ha presieduto il Collegio etico della Camera medica ungherese, oltre a figurare tra i promotori del movimento «1001 medici senza tangenti», nato per contrastare la pratica delle mance ai sanitari.