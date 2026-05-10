Hantavirus, la nave da crociera Hondius a Tenerife. Lo sbarco dei passeggeri e le quarantene: come come funzionerà l’evacuazione – La diretta

Tutto pronto al porto industriale di Granadilla, nel versante sud orientale di Tenerife, per la conclusione di una vicenda che le Canarie non avevano mai affrontato prima. La Mv Hondius, la nave da crociera olandese al centro del focolaio di Hantavirus che ha provocato tre vittime fra i 151 a bordo (passeggeri ed equipaggio di 23 nazionalità diverse, con un cadavere ancora trattenuto sull’imbarcazione), ha raggiunto le acque dell’isola scortata da una motovedetta della Guardia Civil. La nave getterà l’ancora poco fuori dal porto prima di ripartire verso i Paesi Bassi, dove sarà sanificata.

A guidare il dispositivo c’è il governo di Madrid in coordinamento con l’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo che l’amministrazione locale aveva tentato di bloccare l’attracco per tutelare la popolazione. Sull’isola sono atterrati il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, la ministra della Sanità Mónica García e i titolari dell’Interno e della Politica territoriale Fernando Grande Marlaska e Ángel Víctor Torres. Tedros, che prima di volare alle Canarie ha incontrato a Madrid Pedro Sánchez, ha provato ad abbassare la tensione: «Questo non sarà un altro Covid», ha detto, definendo «assolutamente basso» il rischio per chi vive a Tenerife. Il premier spagnolo ha difeso la scelta di accogliere la nave ricordando che «offrire un porto sicuro è un dovere morale e legale».

Come funzionerà l’evacuazione dei passeggeri

L’operazione, definita «inedita» dalla ministra García, prevede che la Mv Hondius non tocchi mai terra: resterà ancorata in un punto giudicato sicuro all’interno del porto di Granadilla, con divieto di navigazione entro un miglio nautico per tutta la durata dello sbarco. A bordo salirà prima il personale sanitario per verificare le condizioni dei passeggeri; eventuali sintomatici saranno trasferiti subito con voli medici dedicati. Gli altri raggiungeranno la riva su gommoni Zodiac, ma soltanto quando i voli di rimpatrio organizzati dai vari Paesi saranno pronti all’aeroporto di Tenerife Sur, distante dodici chilometri e collegato al molo da autobus speciali. Nessuno potrà portare con sé i bagagli: ammessi solo telefoni, caricabatterie e documenti, con mascherine Ffp2 obbligatorie.

Lo sbarco procederà per nazionalità. I primi a scendere, riferisce Repubblica, saranno i 14 spagnoli, sottoposti a sette giorni di confinamento (la donna di Alicante che aveva incrociato l’olandese deceduta è risultata negativa al test). Seguiranno i 13 olandesi, attesi da una quarantena domiciliare di sei settimane, e i 22 britannici, che andranno in isolamento ospedaliero. Gli statunitensi finiranno in un centro medico in Nebraska: Stati Uniti e Regno Unito hanno già confermato l’invio di aerei dedicati. Sul terreno lavorano 325 agenti della Guardia Civil e 33 poliziotti, mentre l’Oms raccomanda per tutti un monitoraggio di 42 giorni. Madrid, in via precauzionale, ha attivato anche il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere un aereo medico attrezzato per malattie infettive, pronto a decollare se qualcuno dovesse manifestare sintomi.