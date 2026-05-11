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Convegno 'Innovazione e produzione di valore', Cattani (Farmindustria): Settore cruciale per Italia – Il video

11 Maggio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 11 maggio 2026 "Industria farmaceutica significa difesa, sicurezza, protezione dei cittadini, oltre che valore economico e sociale. E oggi l'Italia si trova ad un punto di svolta, avendo l'industria farmaceutica più forte d'Europa nel determinare il contributo sull'export, sulla crescita economica, il primo settore manifatturiero", così Marcello Cattani Presidente di Farmindustria in un video messaggio al convegno Innovazione e produzione di valore, organizzato da Farmindustria nello storico stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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