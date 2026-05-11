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Festa d’Europa, Von Der Leyen: Celebriamo ciò che ci rende europei, democrazia, libertà e calcio – Il video

11 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 maggio 2026 "Oggi è il 9 maggio. Sapete bene che giorno sia: è la Giornata dell'Europa. Oggi riflettiamo su ciò che ci unisce, su ciò che ci rende unicamente europei. È la nostra capacità di fare tesoro delle nostre differenze e, al tempo stesso, di trovare forza nell'unità. È il nostro amore incondizionato per i nostri valori: democrazia, libertà, uguaglianza… e sì, è anche la nostra passione per il calcio — siamo piuttosto famosi anche per questo", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in un video messaggio in occasione della Giornata dell'Europa. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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