La Casa Bianca ospita per la prima volta evento UFC, l'annuncio con un video sui social – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 11 maggio 2026 La Casa Bianca ospita per la prima volta nella storia un evento di arti marziali miste professionistiche. Il 14 giugno 2026, sul South Lawn della residenza presidenziale, si tiene UFC Freedom 250, evento clou delle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Nel video promozionale diffuso dallo staff del Presidente Trump, immagini epiche mostrano fighter di alto livello – tra cui Ilia Topuria e Justin Gaethje – che si fissano intensamente sul prato della Casa Bianca, mentre una cintura del campionato UFC personalizzata, con inciso “The White House – South Lawn – Washington D.C.”, brilla in primo piano. Il filmato, dal taglio cinematografico e patriottico, si chiude con il logo istituzionale della Casa Bianca e lo slogan “America’s epic 250 summer loading…”. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev