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Mattarella al Politecnico di Milano: Questa generazione di giovani ha passione – Il video

11 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 11 maggio 2026 "La passione, questa generazione ce l'ha, anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione che sale, come, per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni '50, è piena di valori positivi. A me piace molto", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Politecnico di Milano. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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