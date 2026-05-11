Mattarella al Politecnico di Milano: Sbagliare è prezioso – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 11 maggio 2026 "Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive che poi hanno aperto degli squarci in direzione di risultati preziosi, non previsti, non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi, sbagliare è prezioso. Non solo perché comunque c'è il coraggio dell'ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Politecnico di Milano. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev