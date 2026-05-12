Bernardo Mattarella (Invitalia): Con Regione Lombardia accordo per attrarre investimenti dall'estero – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 "Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, quindi gestisce tutto un pacchetto di incentivi per le imprese, sostiene gli investimenti pubblici e all'interno del suo mandato ha anche una speciale relazione da coltivare con le Regioni. E la Regione Lombardia è la prima regione con cui abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione che ha due temi in particolare: appunto l’attrazione degli investimenti dall’estero, e oggi siamo qui anche in presenza di tre aziende che sono state accompagnate da Invitalia per investire in Lombardia, e l’altro argomento invece su cui ci concentriamo con la Regione è lo sviluppo di nuove imprese innovative, trasferimento tecnologico e spin-off universitari", così Bernardo Mattarella di Invitalia a margine dell'evento 'Lombardia Hub Europeo: La nuova strategia per investimenti e sviluppo' a Palazzo Grazioli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev