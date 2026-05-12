Coppa Italia arriva a Roma con Frecciarossa, Strisciuglio (Ad Trenitalia) : Partnership di successo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 "Evento significativo per il Frecciarossa perché siamo da cinque anni in una partnership di grande successo con la Coppa Italia. Siamo uniti dai valori che legano lo sport e la nostra azienda, il nostro brand: quello di garantire la mobilità delle persone, la connessione delle comunità. È un evento di grande successo e noi ci siamo da cinque anni, abbiamo l'ambizione di continuare ad esserci. E ovviamente col nostro Frecciarossa siamo molto presenti sugli eventi sportivi, e soprattutto eventi che, come quello della finale che si giocherà domani, hanno anche la caratteristica di muovere tante persone, quindi quando c’è il grande evento c’è mobilità, c’è Gruppo Ferrovie dello Stato, c’è Trenitalia, c’è Frecciarossa", così l'ad di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio a Termini a margine dell'arrivo della Coppa Italia a Roma con Frecciarossa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev