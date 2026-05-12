Fratoianni con Schlein ad Albano Laziale: Siamo qui insieme perché è finito il tempo delle divisioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 "Siamo qui insieme. Siamo uniti e unite e non ci divideremo, perché è finito il tempo delle divisioni, il tempo dell'ego, il tempo in cui qualcuno mette davanti il proprio interesse rispetto all'interesse generale di questo paese", così Nicola Fratoianni di Avs durante il suo intervento ad Albano Laziale per il candidato sindato Borelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev