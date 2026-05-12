Mattarella: Gli infermieri costituiscono un vero esercito del bene – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 "Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale – così come sarebbe accaduto a Henry Dunant sul campo di Solferino – maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea, a metà dell’Ottocento, per contribuire, successivamente, in modo decisivo, alla moderna organizzazione dell’assistenza sanitaria e ospedaliera", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento in occasione del centenario della giornata internazionale dell’infermiere. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev