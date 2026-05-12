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Mattarella: Rammarico per esclusione dell'Italia dai Mondiali – Il video

12 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 "Concludo con una nota che non posso evitare, perché in questo primo incontro di quest'anno con il mondo del calcio… perché non posso non esprimere un sentimento di rammarico: che il nostro… dobbiamo, nel nostro calcio, in questo periodo, competere per trofei di grande prestigio, come quello che domani sera sarà tra di voi in palio, trofei importanti, ma tutti dentro i nostri confini nazionali", così il Presidente della Repubblica Mattarella al ricevimento al Quirinale delle finaliste della Coppa Italia. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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