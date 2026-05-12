Mattarella riceve Collare Olimpico dalla Presidente del Cio Coventry – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Comitato Olimpico Internazionale guidata dalla presidente Kirsty Coventry. Durante l’incontro, la numero uno dello sport mondiale ha insignito il Capo dello Stato del Collare Olimpico in Oro e ha consegnato la "Coppa Olimpica 2026", prestigioso riconoscimento assegnato al popolo italiano per il sostegno manifestato verso i prossimi Giochi Invernali. All’udienza erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, insieme ai vertici della Fondazione Milano Cortina 2026, il presidente Giovanni Malagò e l’amministratore delegato Andrea Varnier. L'evento suggella il legame tra le istituzioni italiane e il movimento olimpico a ridosso dell'appuntamento a cinque cerchi. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev