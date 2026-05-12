Pechino Express, finale a suon di spoiler tra anticipazioni di giornalisti e gaffe del social media manager

La finale del reality show andrà in onda giovedì 14 alle 21:15 su Sky

Vincitrici o viaggiatrici, fino al 14 maggio la questione rimarrà un mistero, poi vedremo se, come stanno pensando molti sui social questo pomeriggio, il social media manager di Now Tv si è reso protagonista di un clamoroso spoiler sulla finale di Pechino Express. Qualche ora fa infatti su Instagram è apparso un post che annunciava Jo (Squillo) e Michelle che «da vincitrici tornano nelle vesti di dj e scaldano la Casa dello Sport al Foro Italico». Pochi minuti, poi quel “vincitrici” diventa “viaggiatrici”, innescando il dubbio: è stato un banale errore, magari il classico provocato dall’uso del T9, o uno spoiler? Quanto basta affinché la storia diventasse virale e scatenasse numerose discussioni in rete.

Un segreto da un milione di euro

Certo, parliamo di un reality, non di una questione di vita o di morte, ma è anche vero che la produzione, la Banijay Italia, e Sky ogni anno si prodigano senza risparmiarsi per evitare che qualche notizia trapeli. Pare infatti che, esclusivamente a questo scopo, durante l’ultima tappa della gara itinerante, che quest’anno ha toccato Indonesia, Cina e Giappone, venga fatto girare a tutte le coppie un finale in cui festeggiano la vittoria, affinché nemmeno loro sappiano effettivamente come è andata a finire. E, se questo ancora non dovesse bastare, si va alle vie legali, infatti pare che i concorrenti firmino accordi di riservatezza che toccano addirittura il milione di euro.

E se avessero vinto i Raccomandati?

Questo possibile errore del socia media manager di Now Tv in realtà non fa altro che confondere le acque, forse addirittura riportando la palla al centro senza che danno serio si verifichi, perché ieri il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, aveva invece svelato un’altra coppia come vincitrice, ovvero quella dei Raccomandati composta da Chanel Totti e Filippo Laurino. Scrive il giornalista: «Al netto del fatto che per primi, circa due mesi fa, ancora prima che iniziasse il programma, avevamo detto che la coppia formata da Chanel Totti e Filippo Laurino era arrivata fino alla finale, adesso vi sveliamo che, secondo le nostre fonti, saranno loro a trionfare in questa nuova edizione del programma. Scommettiamo?».