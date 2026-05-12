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Tajani su legge elettorale: Opposizioni dicano cosa vogliono o i No sono pretestuosi – Il video

12 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bratislava, Slovacchia, 12 maggio 2026 "Noi abbiamo una proposta, siamo disposti a discutere, se poi non vogliono discutere è una scelta loro. L'abbiamo sempre detto, la legge elettorale va fatta insieme all'opposizione, il compito della maggioranza è quello di fare una proposta, poi sediamoci attorno a un tavolo e vediamo che cosa vogliono fare. Altrimenti il No diventa pretestuoso", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Bratislava. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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