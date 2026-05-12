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Tajani: Riunificazione Ue è priorità per l'Italia, accelerare adesione Balcani – Il video

12 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bratislava, 12 maggio 2026 "Beh, sì, per l’Italia la riunificazione dell’Europa è una priorità. Noi sosteniamo fortemente la piena partecipazione all’Unione Europea dei paesi candidati, a cominciare dall’Albania, Montenegro, ma anche la Serbia. Stiamo lavorando anche per trovare buone soluzioni per la Bosnia Erzegovina. Quindi lavoriamo insieme anche ad altri paesi che già sono parte dell’Unione Europea per accelerare i tempi di adesione, perché prima si conclude questo percorso, poi potremmo anche cominciare a lavorare per l’adesione dell’Ucraina", così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Bratislava. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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