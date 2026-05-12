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Trump: Tregua con Iran è 'in fin di vita', la loro proposta è una schifezza – Il video

12 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2026 "Sì, è… è incredibilmente debole. Direi che è il più debole in questo momento. Dopo aver letto quel pezzo di spazzatura che ci hanno inviato… non ho nemmeno finito di leggerlo. Ho detto: 'Non sprecherò il mio tempo a leggerlo'. Direi che è uno dei più deboli in questo momento. È in terapia intensiva", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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